Il forte vento da nord continua a provocare danni in tutta la Sardegna, pochi minuti fa in Piazza Sella a Iglesias un enorme albero è crollato rovinosamente su una casetta di legno del mercato di Natale.

Fortunatamente in quel momento non c’era nessuno, ma tanta è stata la paura tra le decine di persone che in quel momento passeggiavano nella piazza.