In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2020, il Dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, ha disposto alcune modifiche e limitazioni alla circolazione stradale nelle zone interessate dalle manifestazioni in programma.

Ecco le vie interessate:

nel Largo Carlo Felice, nella Piazza Yenne e nelle vie: Crispi (tratto tra il Largo Carlo Felice e la via G, M. Angioy), G. M. Angioy (tratto compreso tra la via Crispi e la via Mameli), Sassari (tratto compreso tra la Piazza del Carmine e la via Mameli), Mameli (tratto compreso tra la via Maddalena e il Largo Carlo Felice), Mercato Vecchio, Baylle, Dettori, Santa Croce e nelle altre sotto indicate, verranno adottate le seguenti prescrizioni:

l’istituzione nel Largo Carlo Felice (isola centrale e capolinea dei taxi) del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 21 del 27/12/2019 alle 18 del 01/01/2020;

l’istituzione, dalle 9 del 31/12/2019 alle 12 del 01/01/2020, del divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, nel Largo Carlo Felice, nella Piazza Yenne e nelle vie: Del Mercato Vecchio, Crispi (tratto compreso tra il Largo Carlo Felice e la via G. M. Angioy) Baylle (tratto compreso tra la via Mercato Vecchio e la via Dettori), Dettori, G. M. Angioy (tratto compreso tra via Crispi e via Mameli), Sassari (tratto compreso tra la Piazza del Carmine e via Mameli), Mameli (tratto compreso tra via Maddalena e il Largo Carlo Felice), Malta (tratto compreso tra il Vico Malta e la via Sassari);

In via Roma (carreggiata lato Portici), nel lato adiacente ai Portici, (nel tratto compreso tra la via Lepanto e il Largo Carlo Felice), della riduzione della carreggiata e del divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 13 del 31/12/2019 alle 12 del 01/01/2020, ad esclusione dei titolari di specifica concessione di occupazione del suolo pubblico (autobar);

In via Santa Croce e nel Bastione di Santa Croce, su ambo i lati, del divieto di sosta con rimozione forzata dalle 9 del 31/12/2019 alle 12 del 01/01/2020;

In Piazza San Giacomo, nella via Piccioni (su ambo i lati) del divieto di sosta con rimozione forzata e del divieto di transito veicolare dalle 13 del 31/12/2019 alle 12 del 01/01/2020, ad esclusione dei veicoli autorizzati;

Nel Largo Carlo Felice, Piazza Yenne e nelle vie Crispi (tratto compreso tra il Largo Carlo Felice e la via G.M. Angioy), G.M. Angioy (tratto compreso tra la via Crispi e la via Mameli), Sassari (tratto compreso tra la Piazza del Carmine e la via Mameli), Mameli (tratto compreso tra la via Maddalena e il Largo Carlo Felice), Mercato Vecchio, Baylle (tratto compreso tra la via Mercato Vecchio e la via Dettori), Malta (tratto compreso tra il Vico Malta e la via Sassari), del divieto di transito al traffico veicolare dalle 13 del 31/12/2019 alle 12 del 01/01/2020, eccetto i veicoli autorizzati;

In via Santa Margherita (nel senso di marcia Via San Giorgio/Piazza Yenne) del divieto di accesso al traffico veicolare dalle 13 del 31/12/2019 alle 12 del 01/01/2020, eccetto i veicoli autorizzati;

In Piazza Yenne (tratto di stada da via Azuni al Corso Vittorio Emanuele II) del divieto di transito al traffico veicolare dalle 13 del 31/12/2019 alle 12 del 01/01/2020, eccetto i veicoli autorizzati;

In via Azuni, all’intersezione con la via Santa Margherita, della direzione obbligatoria di svolta a sinistra dalle 13 del 31/12/2019 alle 12 del 01/01/2020;

In via Mameli, all’intersezione con la via Maddalena, della direzione obbligatoria di svolta a destra dalle 13 del 31/12/2019 alle 12 del 01/01/2020;

In via Mercato Vecchio, all’intersezione con la via Baylle, della direzione obbligatoria di svolta a destra, dalle 13 del 31/12/2019 alle 12 del 01/01/2020;

In via Sicilia (nel tratto compreso tra la via Barcellone e la via Baylle) del divieto di accesso al traffico veicolare dalle 13 del 31/12/2019 alle 12 del 01/01/2020, eccetto i veicoli autorizzati;

In via Santa Croce, Bastione Santa Croce, del divieto di transito al traffico veicolare dalle 13 del 31/12/2019 alle 12 del 01/01/2020, eccetto i veicoli autorizzati;

Nel varco ZTL di via Dei Genovesi, del divieto di accesso al traffico veicolare per i veicoli provenienti dalla via Porcell, dalle 13 del 31/12/2019 alle 12 del 01/01/2020, eccetto i veicoli autorizzati;

l’istituzione del senso unico di marcia nella via Dei Genovesi, nel tratto compreso tra la via Santa Croce e la via Porcell, nella medesima direzione di marcia, dalle 13 del 31/12/2019 alle 12 del 01/01/2020;

In via Porcell, all’intersezione con la via Dei Genovesi, della direzione obbligatoria di svolta a sinistra, dalle 13 del 31/12/2019 alle 12 del 01/01/2020;

In via Dei Genovesi, all’intersezione con la via Santa Croce, della direzione obbligatoria “Dritti”, dalle 13 del 31/12/2019 alle 12 del 01/01/2020.