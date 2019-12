La settimana per i segni di acqua sarà piena di progetti d’amore. Le coppie potranno programmare una vita insieme per il prossimo anno, mentre i single saranno irrequieti. Sul lavoro le mansioni saranno sempre più importanti e potrete nel complesso concluderete la settimana in maniera rilassante. Per quanto riguarda l’ambito sentimentale dei segni di terra questa sarà un’ottima settimana. Venere favorirà diversi aspetti della vostra vita e ci saranno nuovi incontri per chi è single ed alla ricerca di una nuova relazione sentimentale. Non mancherà l’intraprendenza lavorativa e arriveranno le prime soddisfazioni. Settimana positiva per l’amore per i segni di fuoco, le feste rendono tutto più suggestivo e in questi giorni vi sentite anche più buoni. A giovare di questo stato saranno tutti coloro che vi circondano. Anche durante le feste non vi lascerete sfuggire progetti interessanti. Questa i segni di aria saranno stressati e questo stato si rifletterà sulla sfera sentimentale. I single che vorranno trovare l’amore potranno mettersi in gioco. Il lavoro vi renderà molto più nervosi di quanto già non lo siete. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: questa settimana cercate di evitare le discussioni e non attaccatevi a qualsiasi cosa, potreste rischiare di mettere in serio pericolo la vostra relazione di coppia. Nonostante qualche difficoltà, l’ambito sentimentale sarà favorito in questo periodo. Anche i single potranno fare ottimi incontri, qualche conoscenza intrigante vi farà girare la testa.

Lavoro: durante la settimana potrebbero esserci complicazioni nel portare avanti alcuni progetti. Mercurio infatti non porterà nulla di positivo. Se avete decisioni da prendere o colloqui da fare, sarà meglio rimandare il tutto ai giorni successivi, quando le disposizioni astrali saranno più favorevoli.

Toro

Amore: per quanto riguarda l’ambito sentimentale questa sarà un’ottima settimana. Venere continuerà ad essere dalla vostra parte e vi favorirà in diversi aspetti della vostra vita. Mercurio invece, porterà nuovi incontri per chi è single ed alla ricerca di una nuova relazione sentimentale. Attenzione alla giornata di giovedì, dove Luna sarà in opposizione e vi porterà un po’ di malumore.

Lavoro: questa settimana sicuramente avrete molta intraprendenza lavorativa, soprattutto per quei progetti che dopo le feste prometteranno ingenti guadagni. Arriveranno le prime soddisfazioni fin dai primi giorni, ma fate attenzione a non perdere di vista le priorità dalla seconda metà della settimana in poi.

Gemelli

Amore: se nella prima metà della settimana ci sarà un’intesa invidiabile per chi è in coppia, verso la fine questa calerà sensibilmente. Datevi da fare prima che le distrazioni facciano il loro corso e consolidate la vostra relazione se davvero ci tenete. I single faranno fatica a rimanere concentrati, ma riusciranno a raggiungere i loro obiettivi.

Lavoro: in questa settimana Mercurio non sarà più in opposizione al segno. I vostri progetti inizieranno così pian piano a decollare. Lunedì e martedì saranno le giornate più fortunate, nelle quali ogni cosa sembrerà procedere per il verso giusto. Nel weekend però, qualcosa potrebbe andare diversamente da come avevate programmato.

Cancro

Amore: in questo periodo di festività ci saranno molte nostalgie e molti pensieri a rendervi tristi e malinconici. Anche se non sarete in vena di sforzarvi per apparire contenti, potrete comunque godere delle festività natalizie che solitamente regalano qualche attimo di serenità. I single dovranno cercare di mantenere la calma in ogni circostanza.

Lavoro: Mercurio in opposizione ormai da qualche giorno non porta buone notizie per questa settimana. Sul lavoro potreste dover fare i conti con qualche ostacolo in più rispetto al solito. Tuttavia, fate buon viso a cattivo gioco e attendete l’evolversi di certe situazioni.

Leone

Amore: anche se sarete molto impegnati, questa settimana sarete abbastanza abili a dividere nettamente i momenti lavorativi da quelli spensierati da condividere con i vostri cari. Giovedì e venerdì saranno le giornate migliori per le coppie, ma anche il weekend sarà perfetto se vissuto vicino alla persona amata. I single Leone saranno alle prese con avventure e flirt che non potranno evitare.

Lavoro: neanche in questa settimana vi risparmierete sul lavoro, tanto che potreste ricevere guadagni immediati e magari anche qualche avanzamento di carriera. Lunedì e martedì saranno delle giornate top per il vostro segno, che dovranno essere sfruttate al meglio. Potrebbero arrivare delle ottime novità che andranno colte al volo. Non abbiate paura di fare dei passi avanti sul lavoro.

Vergine

Amore: Venere sarà a vostro favore e vi renderà parecchio passionali. La settimana sarà l’ideale per trascorrere del tempo con la persona a amata. Alcuni potrebbero anche progettare una vacanza imminente. Per chi è ancora single invece, potrebbero esserci degli incontri molto interessanti da non sottovalutare.

Lavoro: le nuove conoscenze in ambito professionale che farete in questa settimana potrebbero avere importanti risvolti nel vostro futuro lavorativo. Potreste conoscere qualcuno che cambierà il corso degli eventi in modo significativo. Nel weekend potreste essere un po’ giù di corda, ma nulla di esagerato.

Bilancia

Amore: questa settimana sarete stressati e questo stato di stanchezza si rifletterà sulla sfera sentimentale, tanto che potrebbero esserci problemi fra le coppie. I single che vorranno trovare l’amore potranno mettersi in gioco e frequentare luoghi mondani, dove durante le feste è facile incontrare persone nuove.

Lavoro: il lavoro impegnativo di questa settimana a cui verrete sottoposti vi renderà molto più nervosi di quanto già non lo siete. Rimanete tranquilli sul posto di lavoro, vi aiuterà a non avere i nervi a fior di pelle e a gestire meglio le situazioni. Quando le forze verranno meno però sarà bene staccare la spina.

Scorpione

Amore: amore al top, il settore amoroso degli Scorpione va a gonfie vele e chi ha una relazione datata potrà ravvivarla con qualche bella sorpresa, magari anche un viaggio inaspettato. Sono invece sotto attenta revisione i cuori solitari, che dovranno riflettere su cosa fare del loro futuro, la fine dell’anno è ormai vicina.

Lavoro: avete speso molto e le finanze in questa settimana non vi sorrideranno. Sicuramente dovrete pensare ad un modo per conservare i vostri risparmi in maniera più efficiente. Nel frattempo non fatevi distrarre da questi problemi e almeno per il momento godetevi le feste, che trascorrerete senza troppi pensieri.

Sagittario

Amore: questa settimana staccherete la spina dagli impegni lavorativi e vi dedicherete interamente al partner e alla famiglia. Finalmente, dopo giorni parecchio faticosi, ecco che potrete optare, specialmente da mercoledì a sabato, a ritagliarvi ampi spazi di relax in modo da ritemprare il vostro benessere psico-fisico.

Lavoro: la settimana lavorativa sarà meno stancante del previsto e vi organizzerete in modo tale da separare famiglia e impegni. Non lascerete comunque nulla in sospeso e riuscirete a portare a termine ogni questione, anche la più insignificante.

Capricorno

Amore: settimana positiva per l’amore, le feste rendono tutto più magico e suggestivo e farete poco caso a qualche incomprensione con il partner. In questi giorni riuscirete a perdonare tutto e vi sentite anche più buoni. A giovare di questo stato saranno tutti coloro che vi circondano. I single saranno anche loro attivi e si prodigheranno per gli altri.

Lavoro: anche se sarete nel bel mezzo delle feste non vi lascerete sfuggire alcuni incarichi interessanti, in cui metterete tutta la vostra tenacia e creatività. Molti del segno potrebbero infatti avere uno spettro più ampio delle loro opportunità professionali e non esiteranno a coglierle. Lavorare anche durante le feste quindi potrebbe essere un obiettivo a cui non intendete rinunciare.

Acquario

Amore: nel corso di questa settimana gli Acquario saranno pervasi da una fervida gelosia. Nel focolare domestico il clima potrebbe non essere dei migliori ed i nati del segno sfogarsi nei confronti della persona amata inscenando litigi anche senza motivo. I cuori solitari attenderanno con ansia che la persona del cuore si presenti davanti a loro.

Lavoro: stare a contatto con colleghi invadenti e curiosi non vi va molto a genio, e potreste essere assaliti da malumori e nervosismo. Saranno anche questi momenti inaspettati che influenzeranno negativamente questo periodo e potrebbero soltanto incrementare il vostro stress già accumulato a causa del lavoro.

Pesci

Amore: durante la prima parte di questa ultima settimana dell’anno i nati Pesci si dedicheranno alle loro dolci metà tutte le loro attenzioni e non perderanno occasioni di fare coccole ed effusioni. Molti potranno progettare una vita insieme per il prossimo anno, mentre i single saranno contrastati dalla presenza di Marte che li rende irrequieti.

Lavoro: durante la settimana continuerete a svolgere le vostre mansioni lavorative e anche durante i giorni prettamente festivi staccherete lo stretto necessario. Tuttavia avrete il tempo per godervi qualche serata rilassante, anche se probabilmente un po’ di malumore aleggerà sulla vostra testa, ma nel complesso godrete dell’atmosfera festiva.