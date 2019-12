Massiccia adesione in Sardegna allo sciopero nazionale dei dipendenti Auchan. Gli ipermercati chiusi per l’iniziativa di protesta sono passati da 2 a 3: dopo Sassari e Cagliari Marconi anche l’ipermercato di Cagliari Santa Gilla, dalle 15, ha dovuto abbassare le serrande. Lo comunica in una nota la Uil. Quattrocento i lavoratori presenti nei quattro sit-in a sostegno della vertenza.

“La riuscita dello sciopero – afferma Cristiano Ardau Segretario Generale della Uiltucs Sardegna – è la dimostrazione della viva preoccupazione esistente tra i lavoratori per l’incertezza e l’assenza di risposte che dopo 7 mesi di incontri vede ancora Conad rifiutarsi a sottoscrivere un accordo sindacale. Questo per la salvaguardia occupazionale, avere risposte sui temi del piano industriale, il numero degli esuberi e la loro possibile ricollocazione”. Altre accuse.

“Manca un piano di ristrutturazione con un cronoprogramma definito – continua Ardau – gli investimenti sull’acquisizione e si pensa solo a tagliare l’occupazione”. Ora si attendono le convocazioni alla Regione e al Mise. “I lavoratori – prosegue la Uil – hanno visto bene le trappole di Conad sull’acquisizione di Auchan e i pericoli in cui possono incorrere. Se Conad sbandiera che ha sempre difeso il lavoro, noi controbattiamo che difendiamo i lavoratori”.