Anche Cagliari contro i botti di fine anno. L’appello è lanciato dal sindaco Paolo Truzzu.

“Sono pericolosi e il loro utilizzo può generare danni molto seri alle persone – spiega – Questo appello va anche in direzione della difesa degli animali domestici e non. Mi affido alla ragionevolezza e al buon senso dei miei concittadini affinché non rovinino per superficialità una nottata che deve essere serena e tranquilla”.