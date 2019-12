Renato Zero si è trasformato in ‘dottore del sorriso’ per i bambini ricoverati all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. L’artista, reduce da due concerti del suo tour nel capoluogo emiliano, oggi ha nuovamente raccolto l’invito del dottor Dario Cirrone, fondatore di Ansabbio (Associazione nazionale spettacolo a beneficio dei bambini in ospedale), dopo aver già aderito nel 2006 al progetto ‘Star therapy’, definito dal suo creatore “una terapia innovativa del buon umore, utile a sostenere la medicina tradizionale”.

E’ dal 1995 che l’associazione Ansabbio Onlus ha l’obiettivo di donare un sorriso ai piccoli ospedalizzati del Rizzoli e alle loro famiglie e di rendere meno traumatico il ricovero, grazie al supporto di artisti e sportivi di fama. Tra le star che hanno raccolto negli anni l’invito di Ansabbio anche Vasco Rossi, Gianni Morandi, Nek e Biagio Antonacci.