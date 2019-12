Arriva il Natale. Tra cibo, idee regalo, addobbi e alberi che si illuminano nelle piccole e grandi città, ecco un viaggio lungo le feste con curiosità, consigli e approfondimenti.

Partiamo con i regali. E la parola d’ordine è ‘smart’. Ai sempreverdi smartphone si affiancano gli auricolari senza fili, oggetto di tendenza del momento, insieme agli altoparlanti, agli smartwatch e anche alle smart tv.

Ecco qualche suggerimento. Ma, in alternativa, perchè non far trovare sotto l’albero di Natale ai bambini e ai ragazzi tante emozioni fatte di carta, parole e disegno sfruttando le tante proposte delle case editrici? Vi proponiamo, anche, sette consigli utili per agire senza finire in bancarotta, ritrovarsi con doni mancanti o come molto spesso capita con troppi regali fatti.

Attenzione però alla dieta, sì a Natale alle deroghe a tavola ma rigidi dal 27 al 31.

Leggiamo cosa ci dicono i cardiologi. Può capitare, che durante questo periodo, arrivi la malinconia delle feste.. come si combatte? Evitando troppi dolci, zuccheri e il cambio di clima scatenano una tempesta per la salute mentale.