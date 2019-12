Nel e giornate del 27 e 28 dicembre dalle 8 alle 20 nell’Asse mediano di scorrimento in carreggiata direzione Pirri, in corrispondenza con l’innesto da via Tramontana ci sarà la riduzione della carreggiata e la limitazione di velocità a 30 km orari per alcuni lavori previsti alla rete elettrica.

Si consiglia nelle due giornate di verificare percorsi alternativi per il rischio code in uscita di Cagliari

Visualizza l’Ordinanza