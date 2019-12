Anche quest’anno niente botti a Quartu per Capodanno. Il Sindaco Stefano Delunas, con ordinanza n. 82, ha infatti disposto il divieto di far esploder petardi e simili in tutte le aree pubbliche e private tra le ore 23 del 30 dicembre p.v. e le ore 24 del 6 gennaio p.v.

Al fine di evitare atti di vandalismo e episodi di disturbo alla quiete pubblica, ma anche di scongiurare le criticità legate all’uso di petardi e altri giochi pirici, nonché all’abbandono di contenitori di vetro, lattine/bottiglie di plastica, si è reso necessario firmare un’ordinanza che limita le situazioni di pericolo. È infatti ormai diffusa l’abitudine di celebrare le festività, oltre che con strumenti innocui, anche con lancio di botti di vario genere.

E puntualmente ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni, anche di grave entità, causati alle persone dall’utilizzo di simili prodotti. Pertanto la Polizia Locale del Comune di Quartu, in stretto raccordo con le forze di Polizia dello Stato, intensifica gli interventi volti a contrastare e scoraggiare l’immissione e la vendita illegale di tali prodotti, spesso di natura contraffatta. Ed esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito. Inoltre l’esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici, ma anche agli animali domestici, particolarmente sensibili ai botti.

“L’utilizzo di questi cosiddetti ‘giochi’ può avere gravi ripercussioni sulla collettività causando danni alle persone – spiega il Sindaco -. Non mi riferisco solo a chi li maneggia. Penso anche agli anziani, ai cardiopatici e ai bambini. Inoltre l’esplosione di petardi può determinare serie conseguenze negative agli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento, a causa della loro grande sensibilità uditiva, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e investimento, con eventuali incidenti stradali” conclude Delunas.

La stessa ordinanza, con stessi giorni e stessi orari, vieta ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali ubicati nel centro storico della città e nelle vie adiacenti e prospicienti la vendita e la somministrazione di bevande per asporto in recipienti di vetro e lattine dalle ore 16 alle ore 2. È inoltre vietato consumare e introdurre bottiglie in vetro in occasione di spettacoli o altri eventi di qualsiasi natura che comportino affollamento di pubblico.

L’inosservanza di tale ordinanza comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie variabili da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00.