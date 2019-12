Operazione “Stazioni sicure” della Polizia ferroviaria in concomitanza con le feste natalizie. Ottanta persone identificate, sette scali ferroviari presidiati. Questi i risultati ottenuti in Sardegna nella nuova giornata di controlli.

L’operazione ha visto gli agenti impegnati in una serie di verifiche straordinarie a tutela di viaggiatori e del personale di bordo. Per gli interventi sono stati utilizzati metal detector per l’ispezione dei bagagli. Usati anche smartphone per l’accertamento in tempo reale dei documenti di identità.

I controlli hanno coinvolto non solo i viaggiatori ma anche tutte le persone che che quotidianamente frequentano gli scali ferroviari.