“Trasferire subito le risorse e le funzioni relative alla continuità marittima dallo Stato alla Sardegna”. E’ la proposta contenuta nell’ordine del giorno presentato dal deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci, e approvato dal Governo.

“Prendiamo atto degli impegni politici assunti, anche se arrivano subito dopo che la maggioranza ha respinto un emendamento dello stesso tenore, ma al tempo stesso ribadiamo che occorre passare dalle parole ai fatti. Se c’è una volontà politica – spiega l’esponente azzurro – esiste già anche la strada per concretizzarla: nel 2018 ho presentato una proposta di legge per raggiungere questo risultato, che è la vera picconata per abbattere il ‘muro’ che divide la Sardegna dal resto del territorio nazionale: un sistema di trasporti che non garantisce né il diritto alla mobilità dei sardi né l’accesso alle nostre imprese ai mercati extraregionali né la possibilità per chi ama la Sardegna di poterla raggiungere a prezzi contenuti”.

“Noi non molliamo – promette Cappellacci – e continueremo a portare avanti questa battaglia con coerenza, con la forza delle idee e con proposte concrete e attuabili. Vedremo chi avrà veramente il coraggio politico di compiere questa piccola rivoluzione e chi invece intende restare a guardia dello status quo”.