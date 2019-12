E’ pronto il piano di disincaglio del Dcry Blue, il mercantile italiano finito sabato scorso sugli scogli a Sant’Antioco, Sardegna sud occidentale. Lo hanno messo a punto oggi il sindaco, l’armatore e i rappresentanti della società olandese Smit Salvage, specializzata nel recupero di grosse imbarcazioni. Già domani sera sono attesi nel porto del Sulcis diversi tir in arrivo da Genova che inizieranno a portare le prime attrezzature.

Successivamente arriveranno un rimorchiatore d’appoggio e alcuni elicotteri. “Nel giro di qualche giorno, probabilmente già il 26 o il 27 dicembre, se le condizioni meteo-marine lo permetteranno, si potrà cominciare – spiega il sindaco Ignazio Locci – Sono fiducioso: ho visto persone competenti e abituate a trattare questo genere di situazioni”.

Completati gli ultimi sopralluoghi, si attende l’arrivo da Trapani del mezzo speciale della Castalia per le operazioni di bonifica. “L’obiettivo è di portare via in fretta la nave: in questo senso oggi possiamo dirci più sereni”, commenta il primo cittadino.