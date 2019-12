I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Valledoria (Ss) hanno arrestato due uomini di Castelsardo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza. Insospettiti da alcune strane manovre effettuate dall’auto sulla quale stavano viaggiando, i militari hanno intimato l’alt ai due castellanesi i quali, dopo essersi disfatti di un involucro in cellophane contenente cocaina, si sono dati a precipitosa fuga per le vie del centro mettendo a repentaglio l’incolumità di passanti e automobilisti.

Recuperato l’involucro, i militari si sono posti all’inseguimento dei fuggitivi, i quali, dopo una breve ma pericolosa corsa per le vie di Castelsardo, sono stati intercettati e per loro è scattato l’arresto. Lo stupefacente, quasi sei grammi di cocaina purissima e pronta per essere spacciata, è stato sottoposto a sequestro e i due castellanesi, A.P. di 43 anni e A.V. di 33 anni, sono stati portati ai domiciliari in attesa del rito direttissimo che si è celebrato stamani. Per loro il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di Castelsardo.