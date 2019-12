Incidente stradale questo pomeriggio a Pirri.

Un autocarro Iveco daily, condotto da un giovane di Burcei di 32 anni, nell’impegnare l’interazione posta tra vie Giovane Italia e via vesalio, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con una moto Yamaha R1, guidata da un 31enne di Cagliari.

A seguito del violento impatto il conducente del motociclo ha riportato ferite gravi ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.