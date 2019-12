Intorno alle 9. 00 un furgone ha preso fuoco in località Silì nel comune di Oristano.

Sul luogo dell’evento è stata inviata la Squadra Operativa dal Comando, la 1A con APS (Auto Pompa Serbatoio), che ha provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area

Non risultano persone coinvolte dalle fiamme

In corso le indagini per stabilire le cause.