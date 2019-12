Un giovane è rimasto ferito questa mattina nel corso di una battuta di caccia grossa nelle campagne di Arbus, nel sud della Sardegna.

R.L., 23enne di Arbus, è stato colpito alla gamba desta da un pallettone vagante. La vittima non è in pericolo di vita: la prognosi dei medici è di quindici giorni. Sull’incidente, avvenuto intorno alle 10.30 in località Cibirus, indagano i carabinieri.