Nuovo sopralluogo dei sommozzatori intorno al cargo Cdry Blue rimasto incagliato tra le rocce davanti alle coste di Sant’Antioco, nel sud della Sardegna.

Intanto è già arrivata in porto la Jif Helios, la nave che dovrà procedere alla messa in sicurezza dell’imbarcazione e i tre autoarticolati con tutte le attrezzature necessarie per disincagliare il cargo. Per il momento non risultano tracce di inquinamento. In queste ore è approdata a Portovesme anche l’unità antinquinamento d’altura Falisca, della società Castalia convenzionata con il Ministero dell’Ambiente.

Il via all’intervento sarà dato però soltanto dopo il sequestro della scatola nera all’interno del cargo, operazione indispensabile per le indagini della Guardia Costiera.