Intervento della squadra di pronto intervento “2A” dei Vigili del fuoco a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115, dalle 18:40 circa in via San Giuseppe, nel comune di Sarroch, per la perdita da una colonnina del gas della rete cittadina predisposta per il servizio di una palazzina.

I pompieri all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area e in via precauzionale sono stati evacuati tutti gli appartamenti della palazzina e interdetto il transito ai veicoli nella strada adiacente, in attesa dell’arrivo dei tecnici della ditta del gas per la riparazione.