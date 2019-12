Questa sera intorno alle 20 ha preso fuoco un

Ristorante in via Calamattia a Cagliari.

Le fiamme hanno coinvolto i vari ambienti del locale, la cucina comprese attrezzature, forni, scaffali e arredi, la sala compresi i tavoli e sedie.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalla sede centrale del Comando che hanno delimitato l’area e provveduto alle operazioni di spegnimento.

In queste ore sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e le verifiche tecniche per stabilire l’agibilità della struttura e dei locali delle attività commerciali adiacenti.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Foto di repertorio