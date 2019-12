Cantante neomelodico inneggia a boss mafioso, Nicola Morra (m5S) pubblica video vergogna

Nicola Morra, il Presidente pentastellato della Commissione parlamentare antimafia, ha pubblicato un video sulla propria pagina Facebook che riprende un cantante neomelodico.

Fin quì nulla di strano, se non fosse che – scrive Morra – il cantante “dedica una canzone al boss mafioso: ‘Grazie per quello che fai per me. Sei una scuola di vita. A causa dei pentiti ora sei in carcere al 41-bis’. Non è la prima volta che si leggono notizie come questa”.

“La cultura – scrive sotto il video – deve essere baluardo a certe forme di regressione civile e democratica come lo è appunto la camorra, e quando si legge di presunti artisti che inneggiano alle mafie ti domandi se non ci sia un impazzimento dei codici morali della comunità in cui vivi. Poi pensi a Peppino Impastato, alla sua esortazione ad educare i giovani alla bellezza, alla bruttezza di certi messaggi pseudo artistici, e fai pace con te stesso e con il mondo”.