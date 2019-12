Il ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di code di mazzancole tropicali 36/40 del brand Luna Nera per la presenza di solfiti oltre i limiti di legge.

Il prodotto interessato è l’unità di vendita di 2,27 kg; netto 2,16 kg con il numero di lotto 1909413-0 con scadenza fine aprile 2021.

Il richiamo interessa vari punti vendita della rete delle catene di supermercati e non. A produrli è la Proexpo, Processadora y Esportadora de Mariscos S.A in Ecuador, Km 23.5 Via a La Costa Guayaquil Ecuador.

I solfiti sono additivi che hanno una duplice funzione: sono conservanti perchè rallentano la moltiplicazione di talune specie di microrganismi e sono anche antiossidanti; la normativa vigente ne ammette l’utilizzo in determinati alimenti e a determinate dosi massime. Nei crostacei i solfiti vengono aggiunti per rallentare il processo di annerimento che ne abbassa inevitabilmente il valore commerciale.

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda alle persone allergiche ai solfiti di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato. Infatti è stato stimato che circa l’ 1% della popolazione è sensibile ai solfiti e la sensibilità porta a sintomi abbastanza gravi come difficoltà respiratoria, fiato corto, asma, tosse.

Si possono manifestare altri sintomi più o meno gravi, ad esempio: orticaria, nausea, dolore al petto, rossore al volto, tipico di quando si beve un bicchiere di vino contenente una quantità eccessiva di solfiti.