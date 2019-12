Non solo i grandi classici, come Tombola, giochi di carte e Mercante in Fiera. In cima ai giochi da tavolo che si rispolverano nelle settimane di festa ci sono novità che impazzano in questi giorni, anche frutto di menti indipendenti e non di rinomate industrie di giochi e giocattoli. Abbandonati per qualche giorno i videogames, dagli Stati Uniti all’Europa intera, Italia inclusa, è la volta dei board games con carte e tabelloni. Le feste da Natale all’Epifania sono l’occasione per incontrarsi con amici e parenti ed è tradizione trascorrere in casa lunghi pomeriggi dedicati ai giochi di società, dalla tombola a quelli con le carte.

Fenomeno del momento è ‘Exploding Kittens’, una versione fortemente strategica della roulette russa con carte che ritraggono gatti, appunto, esplosivi. Per alcuni demenziale, comunque dissacrante e divertente, sta contagiando molte città da New York a Londra. Il progetto è nato da tre proprietari di un sito umoristico, The Oatmeal, ed è stato inizialmente finanziato con il contributo di oltre 200.000 persone attraverso la piattaforma di crowdfunding Kickstarter. Veicolato le prime volte su Youtube nella sketck comedy americana Smosh è ora il gioco dell’anno.

E’ stato finanziato sulla stessa piattaforma di crowdfunding anche la nuova versione del gioco da tavolo cult degli anni novanta ‘Indovina chi’ dedicata alle donne celebri che hanno fatto la storia. Da Frida Kahlo all’attivista Malala o alla scienziata Marie Curie, tutte le figure femminili da indovinare sono dipinte con acquarelli su tavolette di betulla. Il progetto è a cura di una imprenditrice polacca, Zuzia Kozerska-Girard ed è in cima ai regali di Natale più acquistati in Europa (è venduto in molte lingue, italiano incluso).

In Francia impazza ‘Deserto proibito’, gioco da tavolo cooperativo, sequel de ‘L’isola proibita’ in cui si deve sopravvivere dal caldo torrido e alle tempeste di sabbia. In Italia la tombola (nelle sue varianti alla francese e napoletana) e il Mercante in fiera (antico gioco praticato fin dal 1500) restano in cima alle attività casalinghe preferite in queste settimane di vacanze scolastiche ma si gioca moltissimo anche ad ‘escape room’, versione da tavolo delle ‘escape room’ diffuse nelle principali città della penisola e sempre affollatissime.