Lurex, broccato in seta, raso e velluto liscio, ed è subito party time. L’atmosfera festosa dei giorni festivi tra Natale e Capodanno è il momento migliore per scegliere di brillare sotto le luci, magari con un abito in broccato dai bagliori dorati, oppure con una gonna in lurex da indossare con una maglia soft dalle tinte neutre come da Max Mara che veste anche l’iconica Pasticcino Bag, in una versione micro beads in damasco. E in tempi di serie tv e film sulle grandi regine, perchè non farsi tentare dall’indossare un abito principesco, lungo, in velluto liscio, dal taglia minimal, ma sfarzoso nei colori delle pietre preziose, blu zaffiro, verde smeraldo o rosso rubino?

Tutto è prezioso da Chanel Métiers d’Art che a Parigi ha presentato una collezione di abiti in tessuti sontuosi, tweed laminati e vellutio, esaltati da ricami di perle e paillettes realizzati negli atelier della maison a Lesage su disegno del direttore creativo della maison Chanel Virginie Viard.

Elegante e trendy la gonna color oro di EllemenTi marchio disegnato da Lisa Tigano, una giovane designer che crea collezioni di capi interamente realizzati a mano e made in Italy, è realizzata interamente in 100% cotone color lingotto.

Le nuance e i riflessi dati dal colore metallico creano giochi di luce e la rendono un indumento ideale per il Natale o per brindare all’ultimo dell’anno. Semplice da abbinare e molto versatile, la gonna d’oro regala un tocco di stile in più a qualsiasi outfit pensato per le prossime festività. Dopo la scorpacciata di rosso della capsule disegnata per H&M da Giambattista Valli, controtendenza il colosso svedese dei piccoli prezzi, punta sul bianco e sui luccichii delle paillettes: dal morbido velluto e dal jacquard, ai mini abiti con paillettes verde scintillante, il tutto servito con strass abbaglianti ed eleganti perle. Poi in collaborazione con la designer colombiana Johanna Ortiz, propone una tavolozza di colori sgargianti, stampe floreali esotiche e silhouette glamour che sono diventate sinonimi con il marchio di vestiario femminile di Ortiz, per una collezione adatta ad un Natale in crociera ai Caraibi.

Genny accende invece i parties natalizi con il suo punto di rosso, passionale e inebriante, un colore di carattere e ultra femminile. “Red is the new black” per la stilista di Genny, Sara Cavazzi Facchini, una tonalità iconica e irriverente, una nuance magnetica per eccellenza, conforme allo stile della maison.

L’abito proposto da Genny ha un taglio asimmetrico ed è formato da un corpetto simile a una giacca senza maniche rifinita da revers in seta lucida. Il corpetto viene abbinato a una gonna in seta che divide idealmente il corpo: per metà è lunga e avvolgente e si ferma alle caviglie, nell’ altra metà è come una micro skirt, avvolge la vita e scopre la gamba. Sull’abito si abbina una cappa, sempre in tono rosso incandescente. Infine è rossa anche l’Angelica Bag di Genny, la pochette che non passa inosservata nonostante le sue misure da pin up in miniatura: interamente realizzata in visone in uno squillante rosso, ha la forma di una mezzaluna definita dalla pelle specchiata con applicazioni di strass.