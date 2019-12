Aveva nascosto una pistola Beretta con il serbatoio carico nella camera da letto dei genitori. Nello stesso appartamento, in zona Is Mirrionis – San Michele, cinquanta cartucce erano state sistemate in un mobile dell’ingresso. Ma non solo: in un magazzino preso un affitto in nero (una dll chiavi trovate in casa aprivano il lucchetto) c’erano un fucile a pompa con la matricola abrasa e altre cartucce.

Inoltre c’erano cinque scatoloni con venti confezioni di fuochi d’artificio con dieci chili di materiale esplodente. Arrestato e portato al carcere di Uta un ventenne di Cagliari. L’accusa: detenzione illegale di armi clandestine, munizioni e materiale esplodente.

Per mettere mano al materiale è stato necessario l’intervento degli artificieri dal momento che i contenitori erano in cattivo stato di conservazione. È il risultato di un’operazione dei carabinieri per la prevenzione di rapine a mano armata e incidenti con materiale pirotecnico.