Controlli della Guardia di Finanza in centro a Cagliari contro abusivi e vendita di prodotti contraffatti. Nel Largo Carlo Felice a due ambulanti senegalesi sono stati sequestrati 196 accessori per abbigliamento: per loro è scattata la segnalazione alla Procura. Nel corso delle operazioni, uno dei venditori, nel tentativo di darsi alla fuga, ha travolto un passante. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per il trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu: diagnosticati 21 giorni di prognosi.

Il responsabile è stato denunciato a piede libero per lesioni personali. Vicino al mercato comunale di via Quirra, i baschi verdi hanno inoltre rinvenuto uno zaino abbandonato: all’interno 16 articoli di abbigliamento riportanti marchi contraffatti come Nike, Armani, Ralph Lauren. La merce è stata sequestrata. Altre operazioni in esercizi commerciali a Villamassargia e Guspini.

Trovati prodotti privi di idonea documentazione. Tutta la merce irregolare, quasi 1.400 articoli di vario genere (alberi di Natale, candele, coccarde e articoli elettrici), è stata posta sotto sequestro. Complessivamente durante l’anno le Fiamme Gialle cagliaritane hanno messo i sigilli a 1.109.861 di prodotti segnalando alla Procura 53 persone, di cui 4 in stato di arresto. Multe a 69 commercianti per violazione al codice del consumo e abusivismo.