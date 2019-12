L’istituzione di un centro studi internazionale sui paesaggi dell’accoglienza turistica e l’attivazione di un master di alta formazione in architettura dell’ospitalità sarà il cuore del progetto che vede alleati Comune di Arzachena e Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale e di Architettura dell’Università di Cagliari.

Il patto prevede un complessivo piano d’azione per progetti in ambito culturale, formativo e di sviluppo del territorio. “Firmeremo la convenzione a gennaio, ma la collaborazione è già avviata”, assicura la delegata comunale per il Governo del Territorio, Claudia Giagoni.

Tra gli obiettivi dell’alleanza ci sono quelli di promuovere lo sviluppo sostenibile, indirizzare il governo del territorio attraverso adeguati strumenti pianificatori, supportare l’attività amministrativa per il progetto dei servizi ai cittadini e agli ospiti stagionali, sviluppare azioni per il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio, migliorare il sistema dell’accessibilità in termini di mobilità sostenibile, definire modelli e buone pratiche per l’eccellenza nei paesaggi del turismo, valorizzare il territorio comunale come polo internazionale dell’economia del turismo.

“Alcuni percorsi hanno già basi concrete e saranno realizzati nel 2020”, spiega Giagoni. “La prima cosa cui metteremo mano è un programma di convegni e workshop con professionisti di alto livello – conclude – alimentando anche la discussione sulla redazione del piano urbanistico”.