In fiamme un’autovettura nella notte ad Assemini.

L’auto parcheggiata all’interno di un cortile in una proprietà privata è stata completamente distrutta dal fuoco.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo, evitando la propagazione delle fiamme alla struttura adiacente.

L’area è stata messa in sicurezza. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.