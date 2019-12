A seguito delle notizie sullo sversamento in mare di paraffina interviene sulla vicenda il sindaco di Sarroch, Salvatore Mattana che in un post su Facebook afferma: “Siamo stati informati che questa notte, durante un un’operazione di carico di una nave cisterna si è verificato uno sversamento a mare di paraffina”… “Sono intervenute delle squadre della Sarlux con la Capitaneria di Porto che hanno recuperato gran parte del prodotto, si è trattato di qualche centinaio di litri che si è solidificato e si presenta come delle palline di cera di colore bianco”, afferma il Sindaco.

“Abbiamo effettuato un sopralluogo già nella prima mattina per verificare la situazione ed abbiamo effettuato degli accertamenti che poi invieremo alle Autorità competenti, oltre ad aver richiesto a Sarlux una relazione sull’accaduto ed una completa bonifica della zona di Porto Foxi interessata”… ‘Abbiamo contestato l’episodio accaduto, che non deve verificarsi, e abbiamo richiesto controlli adeguati durante tali operazioni perché non si debbano ripetere tali incidenti non tollerabili”, conclude la nota.