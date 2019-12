Questa mattina i Carabinieri del Comando di Bitti, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, sono intervenuti presso un immobile utilizzato per feste private, sito alla periferia del paese lungo la Ss 389, dove era stato aggredito un 30enne del luogo.

Dai primi accertamenti è risultato che il giovane, all’esterno del locale in cui erano in corso dei festeggiamenti privati con la partecipazione di numerose persone, per motivi in corso di accertamento, è stato colpito con un coltello.

Trasportato con un’ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Nuoro, è risultato essere ferito con “punta e taglio all’emitorace e fianco dx”, le ferite non sono profonde e non si troverebbe in pericolo di vita.

I militari si sono attivati immediatamente per fare luce su quanto accaduto e risalire all’autore dell’aggressione.