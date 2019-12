Sparatoria in una chiesa in Texas, a White Settlement, sobborgo di Fort Worth. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, il bilancio provvisorio è di due morti e un ferito in condizioni critiche. L’attentatore, secondo la Fox News, sarebbe stato ucciso dalla polizia ed è una delle due vittime.

La chiesa attaccata è la West Freeway Church of Christ. Una persona sarebbe morta sul posto, l’altra mentre veniva trasportata in ospedale.

“Alle 9.57 di questa mattina abbiamo ricevuto una chiamata per una sparatoria”, riferisce la polizia di White Settlement, sottolineando che le informazioni sono ancora preliminari. Non è chiaro se gli spari siano avvenuti all’interno o all’esterno della chiesa. Gli investigatori stanno interrogando i testimoni per cercare di ricostruire esattamente l’accaduto.