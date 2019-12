Incidente stradale in tarda serata alle porte di Cagliari, una Volkswagen golf guidata da un 65enne cagliaritano in viale Elmas ha investito un ragazzo 17enne cinese residente in città.

Il ragazzo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.