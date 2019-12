Le condizioni meteo marine più favorevoli hanno permesso il recupero del Vdr (voyage data recorder), la cosiddetta “scatola nera”, sul mercantile Cdry Blue, incagliato a Sant’Antioco sulla costa sud occidentale della Sardegna. Dall’analisi dei dati contenuti si potranno ricostruire gli eventi che hanno condotto il cargo a finire sugli scogli.

Oggi terzo briefing nella sede della capitaneria di porto di Cagliari per l’analisi delle informazioni raccolte e la valutazione delle prossime azioni: se le condizioni del mare e dei venti lo permetteranno le operazioni di disincaglio potrebbero iniziare già nei prossimi giorni. Nel frattempo gli uomini Capitaneria di Porto, del mezzo antinquinamento e della compagnia olandese Smit Salvage, specializzata nel recupero di imbarcazioni in difficoltà, hanno proseguito il monitoraggio dell’imbarcazione e dell’area di mare antistante il luogo dove è incagliata la Cdry Blue per verificare lo stato dello scafo e del mare.

La Guardia costiera e l’Arpas hanno prelevato alcuni campioni delle acque ed è stata riscontrata la presenza di una macchia oleosa in prossimità dello scafo. Pronto l’intervento di un battello disinquinante Naitan primo con il supporto di un’altra unità, il Vessel “Jif Elios”.