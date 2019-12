Non ha fornito elementi utili per individuare l’aggressore, Pasquale Zucca, il 30enne ferito ieri all’alba a Bitti (Nuoro), all’esterno di un locale dove si stava svolgendo una festa tra giovani. Interrogato dai carabinieri della locale Compagnia, Zucca ha raccontato di non ricordare bene i momenti che hanno preceduto l’aggressione. L’uomo è stato dimesso nel pomeriggio dall’ospedale San Francesco di Nuoro dove era stato ricoverato subito dopo il fendente che lo ha colpito al fianco e all’addome. Ferite non profonde per le quali i medici gli hanno diagnosticato dieci giorni di prognosi.

Nel frattempo le indagini dei militari dell’Arma proseguono. Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni all’interno del locale, Zucca sarebbe intervenuto per sedare una rissa che si è consumata poi all’esterno dove poi è spuntato un coltello. I Carabinieri sentiranno ancora Zucca e altre persone che hanno partecipato alla festa.