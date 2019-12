Due ragazzi di 17 anni sono rimasti feriti, uno in modo grave, in un incidente stradale avvenuto verso le 22.30 di ieri a Imola, nel Bolognese. Erano entrambi in sella a uno scooter che, in via Serraglio, per cause da chiarire si è scontrato con un’auto, condotta da un altro giovane poco più grande, di 19 anni.

Nell’impatto l’automobilista è rimasto incolume, mentre i due minorenni sono stati sbalzati a terra: uno ha riportato lesioni lievi ed è stato medicato all’ospedale di Imola, l’altro è invece stato trasportato d’urgenza al Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.