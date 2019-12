I ventuno direttori generali della Regione resteranno in carica fino al 30 giugno 2020. La proroga è indicata in una delibera di Giunta pubblicata oggi nel sito della Regione. Tutti i dg erano stati nominati il 28 giugno scorso per sei mesi, con scadenza domani 31 dicembre. Tra i confermati ci sono anche i due esterni, Silvia Curto per la presidenza della Regione e Antonio Pasquale Belloi per la Protezione civile.

Per l’opposizione, con i Progressisti in testa, i due non sarebbero in possesso dei requisiti sufficienti per ricoprire la carica di direttore generale. Il 21 dicembre scorso il Consiglio regionale ha dato il via libera anche una legge proposta dalla maggioranza che di fatto, con riferimento alla normativa nazionale vigente, allarga la platea dei “nominabili”. Un provvedimento contestato dal centrosinistra e approvato solo poco prima della mezzanotte dell’ultima seduta prenatalizia.

Questi gli altri dg prorogati: Alessandra Camba (Area Legale), Cinzia Lilliu (Centrale regionale di committenza), Antonio Sanna (Distretto Idrografico), Riccardo Porcu (Affari generali), Marcella Marchioni (Servizi finanziari), Umberto Oppus (Enti locali e finanze), Maria Ersilia Lai (Urbanistica), Antonio Casula (Corpo forestale di vigilanza ambientale), Giulio Capobianco (Agricoltura), Angela Maria Porcu (Turismo), Piero Teodosio Dau (Lavori Pubblici), Giuliano Patteri (Industria), Roberto Doneddu (Lavoro), Giorgio Onorato Cicalò (Pubblica Istruzione), Renato Serra (Beni Culturali), Marcello Tidore (Sanità), Francesca Piras (Politiche Sociali), Gabriella Massidda (Trasporti), Carmine Spinelli (Personale).