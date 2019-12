Nel prossimo futuro l’insalata non sarà più conservata nel frigo, ma gli crescerà accanto, all’interno di una serra verticale pensata per stare in cucina.

L’idea è stata preannunciata da Lg che la svelerà al Ces, alla fiera annuale dell’elettronica di consumo in programma a Las Vegas dal 7 gennaio.

L’elettrodomestico per fare giardinaggio in casa è adatto anche a chi non ha il pollice verde. Il sistema controlla infatti l’acqua, la temperatura, le luci e la circolazione dell’aria, e arriva con pacchetti di semi, terra e fertilizzanti già pronti per far crescere una ventina di verdure tra cui alcune varietà di lattuga, rucola, cicoria e basilico.

Nella serra trovano posto fino a 24 pacchetti, “abbastanza per una famiglia di quattro persone che può godere dei benefici salutari e delle delizie culinarie di una vasta gamma alimenti coltivati in casa”, afferma l’azienda. Al proprietario non resta che monitorare la crescita delle verdure, attraverso una app sullo smartphone.