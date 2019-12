La settimana per i segni di acqua sarà caratterizzata da qualche tensione fra le coppie. Se tenete al partner chiedete chiarimenti. I single faranno incontri interessanti e cercheranno di adattarsi alle situazioni. Sul lavoro potranno esserci delle controversie con i colleghi che possono degenerare. Per i segni di terra questa settimana l’umore non sarà dei migliori e potreste avere un atteggiamento scontroso che potrebbe rovinare l’atmosfera in famiglia. Al lavoro sarete indisposti anche verso i colleghi e questo potrebbe creare degli attriti. Settimana di cambiamenti per i segni di fuoco, sarà un periodo di rinascita in qualsiasi settore, sia lavorativo che personale. I single avranno tante occasioni per cercare l’anima gemella. Sul lavoro ci saranno opportunità e occasioni di guadagno che non riuscirete a rifiutare. Durante questa settimana i segni di aria godranno di una situazione sentimentale positiva. I cuori solitari dovranno superare le piccole crisi emotive. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: questa settimana la vostra relazione sarà messa a dura prova dalle risposte spesso indisponenti che avrete nei confronti del partner. Alcune notizie che arriveranno nel fine settimana vi lasceranno perplessi, e probabilmente sarete costretti a prendere una decisione. I single dovranno fare i conti con una questione spinosa che ancora non riescono a risolvere.

Lavoro: l’impulsività sarà di casa in questa settimana per i nati Ariete che, con ogni probabilità, diranno e faranno ogni cosa che gli passerà per mente senza badare alle conseguenze. Agirete d’istinto sul posto di lavoro, ma le stelle sconsigliato di farlo. Provate a riflettere se volete perseguire i vostri progetti e portarli al successo.

Toro

Amore: questa settimana l’umore presumibilmente non sarà dei migliori e la vostra indisposizione nei confronti del prossimo sarà evidente. Potreste avere infatti un atteggiamento scontroso che potrebbe rovinare l’atmosfera in famiglia. I cuori solitari che stanno cercando l’anima gemella devono aprire il cuore se vogliono conquistare qualcuno, altrimenti non avranno speranze.

Lavoro: non sarete molto ben disposti verso i colleghi e questo potrebbe creare degli attriti e dei pettegolezzi. Cercate di mantenere la calma e non lasciatevi sopraffare dagli influssi piuttosto forti della Luna. Solo così potrete pianificare al meglio i vostri impegni e valutare quali sono quelli prioritari.

Gemelli

Amore: in amore sarà una settimana piuttosto difficile e travagliata, soprattutto per chi vive storie parallele. Le coppie che hanno avuto diversi problemi in passato dovranno cercare una conciliazione, anche se non sarà facile. I single avranno a che fare con una vicenda familiare in cui è stata richiesta la loro presenza per venirne a capo.

Lavoro: in questa prima settimana dell’anno sale l’ansia per mettersi in gioco dopo un anno piuttosto sottotono. Tuttavia, riuscirete ad emergere grazie al vostro lato rivoluzionario. Anche se avrete ancora qualche faccenda burocratica da sistemare ci saranno tante belle soddisfazioni sul lavoro.

Cancro

Amore: la prima parte della settimana sarà incerta e piuttosto travagliata, con giornate di grande nervosismo. Sarà meglio prendersi una pausa e concentrarsi sulla famiglia. I single invece avranno solo voglie di stare un po’ da soli per ricaricarsi. Il weekend si prospetta per tutti abbastanza movimentato.

Lavoro: questa settimana bisogna prestare attenzione alle spese. Non ci sono grandi prospettive e certezze a lunga scadenza sotto il profilo lavorativo e tutto ciò potrebbe provocare momenti di tensione. Meglio procedere con prudenza ed evitare investimenti che possono influire enormemente sul bilancio.

Leone

Amore: questa settimana in amore ci saranno giornate piuttosto tumultuose e potreste mettere in discussione un sentimento perché avete bisogno di nuovi stimoli. Non è un periodo di crisi o separazioni, ma di chiarimenti prima che devono arrivare prima che sia troppo tardi. Sarà una settimana abbastanza intensa anche per i single, che vorranno accantonare le noie quotidiane per vivere spensierati e all’insegna del divertimento.

Lavoro: nonostante tanti momenti no, il nuovo anno inizia sotto buoni auspici. Si prevedono nuovi sbocchi e orizzonti per quanto riguarda il lavoro. Durante la settimana ci saranno giornate molto positive poiché la Luna sarà nel segno e potrete cogliere delle occasioni inaspettate che porteranno buoni guadagni.

Vergine

Amore: periodo florido in amore, tranne per le coppie in crisi che sono destinate a separarsi. Per le coppie stabili e felici è invece il periodo migliore per programmare progetti importanti. Per i single è la settimana giusta per rimettersi in gioco sul piano sentimentale e ci saranno occasioni per frequentare persone intriganti.

Lavoro: il nuovo anno inizia alla grande grazie a Giove e Saturno che sono favorevoli e vi sproneranno a dare il massimo. Occorre naturalmente valutare nuove idee e progetti, ma c’è davvero tanto da organizzare e si possono gettare ottime basi per avere un futuro lavorativo tranquillo.

Bilancia

Amore: durante questa settimana in amore procederà tutto liscio per chi ha situazioni sentimentali stabili e durature. Ci saranno contrasti e disaccordi in famiglia attorno alla fine della settimana, ma le stelle consigliano di evitarli. I cuori solitari dovranno superare le piccole crisi emotive e svagare la mente cercando di divertirsi.

Lavoro: molte incombenze legate alle festività graveranno sulle spalle dei nati Bilancia e il carico di responsabilità potrebbe stressarli oltremodo. Bisogna prestare attenzione al portafogli e rivedere anche alcune scelte professionali che non hanno prodotto vantaggi. Non ci saranno situazioni di stallo, ma in attesa di cambiamenti positivi bisogna fare una specie di revisione dei conti.

Scorpione

Amore: potrebbe non essere la settimana ideale per la comunicazione, soprattutto per le coppie. I conflitti, purtroppo, non si faranno attendere, ma prima che le cose prendano una brutta piega cercate di ritrovare l’equilibrio interiore. I single prima di fare scelte importanti dovranno cercare di ritrovare anche loro un po’ di stabilità.

Lavoro: i rapporti lavorativi potranno tornare favorevoli verso la fine della settimana, ma nel frattempo stress e agitazione si faranno sentire per via dell’opposizione di Urano. Meglio dunque stare più attenti alle proposte e valutarle una per una per vederne i reali vantaggi.

Sagittario

Amore: in amore è tempo di decisioni per chi vive situazioni ambigue e parallele. Momento favorevole per le coppie grazie all’influenza positiva di Giove. Sarete energici e pieni di vita e non riuscirete a contenere la passione. I single saranno orientati a conoscere persone intriganti che però possono riservare delle sorprese, meglio conoscerle a fondo prima di prendere delle decisioni.

Lavoro: passato il periodo delle feste, sarete molto più determinati e positivi sul posto di lavoro e risolverete eventuali problematiche senza la benché minima difficoltà. Ci saranno ottimi guadagni e si supereranno situazioni lavorative critiche grazie al fatto di avere Marte nel segno.

Capricorno

Amore: la prima settimana dell’anno inizia nel segno dei cambiamenti e rinnovamenti. Sarà un periodo di rinascita in qualsiasi settore, sia lavorativa che personale. Le coppie stabili e durature potranno pensare a concretizzate progetti importanti come il matrimonio. Grazie al transito dolce di Venere, i single avranno tante occasioni per cercare l’anima gemella e trovarla.

Lavoro: in questa settimana ci saranno opportunità e occasioni di guadagno che non riuscirete a rifiutare. Con qualche sforzo in più potreste raddoppiare i vostri risparmi e pensare a un investimento più ingente, magari per qualcuno a cui tenete particolarmente. E’ tempo di prendersi rivincite e di tornare ad essere protagonisti.

Acquario

Amore: l’amore durante questa prima settimana dell’anno subirà una brusca frenata. Sarete costretti a fare un bilancio della vostra storia, necessario per il vostro futuro. Anche i single si ritroveranno a fare un bilancio della loro vita, e coloro che nella vita sentimentale hanno avuto difficoltà sceglieranno di godersi la libertà ancora per un po’.

Lavoro: sul lavoro sarà opportuno mantenere il proprio ruolo per un buon rendimento lavorativo. Le scelte dell’ultimo periodo potrebbero essere passate al vaglio, ma tornare indietro non sarà più possibile, quindi dovrete attendere. In futuro potranno esserci occasioni che vi permetteranno di dare una svolta alla vostra vita professionale.

Pesci

Amore: durante la settimana potreste trasmettere il vostro malumore a qualcuno attorno a voi. Dovrete stare attenti alla vostra relazione, con questo atteggiamento rischiate di portarla all’esasperazione. Se tenete al partner attendete il weekend per parlare ed avere eventuali chiarimenti. I single faranno incontri interessanti e cercheranno di adattarsi alle situazioni.

Lavoro: a parte il weekend, che risulta abbastanza sereno, le altre giornate di questa settimana saranno cariche di tensione sul lavoro. Le stelle consigliano di tenere a freno la lingua per evitare di avere controversie con i colleghi che possono degenerare. Cercate piuttosto di rendere armonioso il clima per lavorare meglio.