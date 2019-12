Intervento dei Vigili del fuoco a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115 da parte di alcuni abitanti di via Dei Ginepri nel comune di Muravera (CA), che si protrae da questa mattina, a causa di una perdita di gas dalla condotta della rete cittadina che serve il paese.

Gli operatori della squadra “8A” del distaccamenro di San Vito, in via precauzionale, hanno delimitato alcuni punti della sede stradale e stanno operando per mettere in sicurezza l’area e con i tecnici delle ditte che servono la fornitura del Gas nel paese; stanno inoltre effettuando delle verifiche nei vari punti della condotta per risalire all’eventuale perdita di gas.