Un uomo di 61 anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia è stato trasportato d’urgenza da Cagliari a Bologna a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, per il successivo ricovero al Policlinico “Sant’Orsola – Malpighi”. Il Falcon 900, uno dei velivoli dell’Aeronautica Militare a disposizione 24 su 24 ore per i trasporti sanitari urgenti, è decollato in mattinata dall’aeroporto di Ciampino, sede del 31° Stormo, dopo aver ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea.

Il paziente è stato poi trasferito urgentemente in ambulanza al Policlinico “Sant’Orsola-Malpighi”. Dopo l’atterraggio a Cagliari, sul velivolo è stato imbarcato il paziente insieme ad una equipe medica che lo ha assistito costantemente durante il volo. Decollato alle 12:50 circa dal capoluogo sardo, l’aereo è atterrato dopo un’ora di volo a Bologna, per tornare subito dopo all’aeroporto di Ciampino per riprendere il suo servizio di prontezza.

Secondo le procedure previste, il volo sanitario è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, il centro operativo dell’Aeronautica Militare che si occupa del coordinamento di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale, tra le quali rientrano anche i trasporti sanitari urgenti a favore di persone in imminente pericolo di vita.