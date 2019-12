Comune tenta di sgomberarlo perchè “non ha voluto la casa”. La verità di Roberto, clochard di via Dante

Roberto vive all’addiaccio in via Dante e ogni tanto per mangiare e riscaldarsi accende della brace dentro un bidone.

Per questo diverse sono le lamentele giunte al Comunedi Cagliari, al punto che domenica 29 dicembre, in un post su Facebook, il sindaco Truzzu ha annunciato un’ operazione di pulizia e di decoro.

Questa mattina in tanti si sono trovati in via dante davanti alla “dimora provvisoria” di Roberto per chiedere che non si facciano sgomberi forzati.

Per ben due volte, questa mattina, i vigili urbani e gli assistenti dei servizi sociali si sono presentati ma subito sono andati via.

Ora cresce l’attesa di una soluzione definitiva, anche perché Roberto dal 7 gennaio potrà entrare in un appartamento che è riuscito a trovare dopo mesi e mesi di ricerca.

La domanda che sorge spontanea è, ma c’è bisogno ora a 10 giorni dalla soluzione un azione di forza che preveda uno sgombero da via Dante?