Comune tenta di sgomberarlo perchè “non ha voluto la casa”. La verità su Roberto, clochard di via Dante

Roberto vive all’addiaccio in via Dante e ogni tanto per mangiare e riscaldarsi accende della brace in un bidone.

Per questo alcune persone si sono lamentate, al punto che domenica 29 dicembre, in un post su Facebook, il sindaco Truzzu ha annunciato un’operazione di pulizia e di decoro.

Ecco perché alcuni cittadini si sono trovati in via Dante davanti alla “dimora provvisoria” di Roberto per chiedere che non si facciano sgomberi forzati. Per due volte i vigili urbani e i servizi sociali si sono presentati in loco ma, notando il presidio, sono andati via. Ci si domanda cosa succederà nei prossimi giorni quando Roberto sarà solo.

Quello di cui non si sta tenendo conto é che Roberto dal 7 gennaio potrà entrare in un appartamento che è riuscito a trovare, da solo, dopo mesi di ricerca.

È così necessario ora, a 10 giorni dal trasloco e sotto le Feste, compiere un’azione di forza?