Secondo WikiLeaks, un funzionario altolocato dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche avrebbe ordinato di cancellare le tracce che confermerebbero un’operazione di false flag sugli attacchi con agenti chimici avvenuti nella città siriana di Douma.

RELEASE: OPCW-Douma Docs 4. Four leaked documents from the OPCW reveal that toxicologists ruled out deaths from chlorine exposure and a senior official ordered the deletion of the dissenting engineering report from OPCW’s internal repository of documents.https://t.co/ndK4sRikNk

— WikiLeaks (@wikileaks) 27 dicembre 2019