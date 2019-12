Dopo l’impugnazione della legge sulle Province la Regione non si perde d’animo. Anzi rilancia. “Andiamo avanti e cerchiamo di portare gli enti intermedi a elezioni – annuncia l’assessore degli Enti locali Quirico Sanna – mentre sulla battaglia per il suffragio universale non ci spostiamo di un millimetro, proprio perché è una battaglia di democrazia e di libertà”.

In buona sostanza la Giunta intende arrivare al voto ben prima che la Corte Costituzionale si riunisca per discutere il ricorso del Governo. Il provvedimento approvato dal Consiglio regionale dispone l’insediamento dei commissari straordinari fino all’1 luglio del prossimo anno, termine ultimo stabilito dalla stessa legge per indire l’elezione dei nuovi organi provinciali. Ma non si aspetterà sino a luglio. “Daremo un’accelerata”, conferma l’esponente della Giunta Solinas.

Questo significa che anche il testo unico degli enti locali annunciato entro luglio, prima comunque della tornata elettorale, sarà approvato molto prima. “E’ a buon punto – anticipa Sanna – e subito dopo le feste sarà sottoposto all’attenzione del presidente e poi della maggioranza. Il disegno di legge dovrebbe sancire il ritorno alle vecchie Province, otto se, come sempre sostenuto, si ricalcherà la ripartizione delle Asl”.