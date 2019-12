Intervento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Carbonia per un incidente stradale.

Gli uomini del distaccamento sono intervenuti questa mattina sulla Sp2 al km 68 per un’auto che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada.

Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone che sono state affidate al personale del 118. Sul posto anche i Carabinieri.