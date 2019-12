Il Consiglio comunale di Pula ha approvato il bilancio di previsione 2020/2023, con il voto favorevole dell’intera maggioranza. Il documento contabile contiene risorse complessive, al netto delle partite di giro, pari ad 15.485.000 euro, di cui 13.324.000 euro, per spese correnti ed 2.521.000 euro per nuovi investimenti. La manovra è inalterata rispetto ai valori degli ultimi tre anni, senza alcuna maggiorazione delle tariffe e dei tributi per i cittadini.

La voce più importante del bilancio è rappresentata dalle risorse pari ad 3.097.276 euro destinate per i diritti sociali e le politiche delle famiglie. Poi ci sono 2.403.087 euro per lo sviluppo sostenibile del territorio e dell’ambiente.

La sindaca Carla Medau sottolinea che “l’approvazione entro il 31 dicembre del bilancio deriva dall’impegno costantemente profuso da tutta l’Amministrazione e gli Uffici e vuole essere un primo elemento di confronto per perseguire gli obiettivi di sviluppo del territorio, ponendo il bilancio nella disponibilità di tutti gli stakeholders e come solido punto di riferimento per l’intera comunità, che ne potrà segnalare ulteriori esigenze e aspettative. Con tale ottica, il bilancio sarà messo a disposizione nel portale del Comune, alla sezione trasparenza, sottosezioni bilancio, link bilancio di previsione 2020/2023, fin dalla prossima settimana”.