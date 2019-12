Anche il comandante generale delle capitanerie di porto Giovanni Pettorino, accompagnato dall’ammiraglio Sergio Liardo, è giunto a Sant’Antioco per monitorare le operazioni sul mercantile incagliato in mare tra le rocce della Sardegna sud occidentale otto giorni fa.

Il capo nazionale della guardia costiera ha partecipato a un sopralluogo dall’elicottero, per avere più chiaro il quadro dei possibili interventi, e ha visionato le immagini dei subacquei relative alla posizione del cargo e alle condizioni dello scafo. Nel pomeriggio Pettorino tornerà a Roma. Nel frattempo si stanno ancora studiando i piani per intervenire sul mercantile per estrarre dall’imbarcazione tutti gli idrocarburi presenti a bordo. Un’operazione molto delicata, preliminare al maxi piano di disincaglio.

L’obiettivo è quello di ridurre al minimo la possibilità che il mare possa essere inquinato dagli stessi idrocarburi. La “pulizia” delle cisterne potrebbe essere avviata già dalle prossime ore. L’intervento complessivo potrebbe durare circa una settimana. Solo allora si potrà procedere allo spostamento della nave o al taglio in sezioni.