Intervento dei vigili del fuoco in località “Corte Pisano, nel comune di San Sperate per il soccorso di un cane caduto in un pozzo.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento con i sommozzatori del distaccamento portuale di Cagliari che hanno recuperato il povero cane, portato in superficie e riconsegnato al proprietario sano e salvo.