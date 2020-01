Un incendio di origine dolosa ha distrutto due gruppi elettrogeni dello stabilimento Geco srl di Magomadas nell’Oristanese, che si occupa del trattamento di fanghi reflui. Il fatto si è verificato ieri prima della mezzanotte. I danni sono ingenti, stimati in diverse decine di migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul fatto indagano i Carabinieri per cercare di risalire agli autori del gesto.