Apre con una bordata contro la Giunta Solinas la prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi 2 gennaio 2020, una vignetta molto eloquente dove mette i tre Governatori del centrodestra di Sardegna, Umbria e Basilicata come marionette nelle mani di Matteo Salvini.

Il tema è quello del “buongoverno”, dell’esercizio provvisorio e quello della mancata votazione del bilancio, insomma ancora una volta la Sardegna protagonista in negativo nella scenario politico nazionale.

“Solo spese correnti Fermi tutti gli investimenti gestione limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente… Come una normale famiglia che non può spendere più di quanto percepito mensilmente con la busta paga anche tra regioni con una giunta di centro-destra – Sardegna, Basilicata e Umbria per i prossimi mesi dovranno limitare i loro impegni mese per mese senza poter effettuare alcuna programmazione potendo in pratica fare affidamento per la gestione dei servizi sulle sole somme previste nel bilancio 2019. Tutto questo a discapito di economia programmazione servizi e investimenti”, questo è quello che scrive Patrizia De Rubertis sul Fatto.

Nei giorni scorsi anche il Ministro dei rapporti con il Paramento federico D’Inca ha attaccato duramente le tre regioni interessate e non ha risparmiato una stoccata ll’ex alleato Matteo Salvini.