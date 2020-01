Durante le feste di Natale, al di là dei giorni in cui le famiglie si riuniscono a tavola per stare insieme, la cena del 24, il pranzo del 25 e poi il 31 sera e l’1, spesso c’è l’occasione di incontrarsi con amici e parenti e in generale con persone che si vedono raramente, c’è più tempo da trascorrere nelle case magari in lunghi pomeriggi dedicati ai giochi di società, dalla tombola a quelli con le carte. Non c’è migliore occasione per radunarsi e gustarsi una calda tazza di tè: seguendo la tendenza internazionale del “Wonderful Time” per consumare tè, infusi e tisane nei diversi momenti della giornata. Ma come allestire la mise en place? E quali accorgimenti adottare per accogliere al meglio i propri ospiti? Ecco i 10 consigli degli esperti per organizzare un perfetto “Christmas Tea Party”, secondo uno studio di Clipper Teas.

“Il Christmas Tea Party – dichiara Stefania Gilardi, Tea Educator e Tea Sommelier presso la UK Tea Academy – ha origine in Inghilterra, in epoca vittoriana, ed è un’occasione speciale per godersi un momento di relax o per una chiacchierata tra amici e famigliari di fronte ad una buona tazza di tè. Tenendo conto che l’ambiente deve essere elegante e raffinato ma allo stesso tempo informale, accogliente e caldo, si può dar sfogo alla propria fantasia per quanto riguarda le decorazioni natalizie. L’ideale sarebbe organizzare questo incontro nel salotto di casa, su un tavolino basso, coperto con una tovaglia elegante o un centrino di pizzo: una tazza con un piattino, un cucchiaino, un piattino per il dolce, un coltellino ed una forchettina con un tovagliolo di stoffa non dovrebbero mai mancare. Per quanto riguarda l’infuso o il tè da servire ne consiglierei uno arricchito di spezie: il Fairtrade Indian Chai, l’Earl Grey oppure uno con limone e zenzero sono i più adeguati al Natale”.

La tendenza del “Wonderful Time” è sempre più diffusa, a tal punto che 4 italiani su 10 bevono tè, infusi o tisane ogni giorno, contro il 42% di chi si concede una bevanda calda dalle due alle tre volte al giorno. Uno su tre , poi, lo fa da solo, mentre quasi un intervistato su 2 preferisce condividere questo momento con parenti ed amici. E proprio per la diffusione di questa bevanda si cominciano a trovare anche sul mercato italiano te’ con integratori che migliorano così le proprietà delle foglie unendole ad altri ingredienti, ad esempio con le spore del reishi, il fungo officinale cinese.

Anche fra le celebrities di Hoolywood è diffusa l’usanza di bere tè, infusi e tisane a qualsiasi ora del giorno. Gisele Bundchen, secondo quanto riporta People.com, adora bere questa calda bevanda prima di andare a letto la sera; mentre Miranda Kerr, che ha creato addirittura un servizio da tè in porcellana personalizzato, è “addicted” al tè verde e ad un infuso alla liquirizia. E si cominciano a diffondere te con inte

ECCO I 10 CONSIGLI PER ORGANIZZARE UN “CHRISTMAS TEA PARTY”

1) Il salotto di casa come location ideale. Il Christmas Tea Party può essere organizzato su un tavolino basso, coperto da una tovaglia elegante, oppure con un centrino di pizzo;

2) Libero sfogo alla propria fantasia. Da una ghirlanda con agrifoglio da mettere come centrotavola a dei segna posto a forma di renna, Babbo Natale o pupazzo di neve: allestire la location facendosi ispirare e coinvolgere dalla magica atmosfera natalizia;

3) Tè a base di spezie. Per un party a tema natalizio, sono consigliati tè, infusi e tisane contenti delle spezie: da un Fairtrade Indian Chai ad un Earl Grey, passando per un infuso di limone e zenzero, oppure uno alla menta e caramello;

4) Cosa servire? Dipende dall’occasione. Se si vuole fare una festa “semplice”, oltre alla bevanda è sufficiente servire una fetta di torta; in caso contrario, invece, si potrebbero proporre ai propri ospiti tre portate di cibi dolci e salati, tra cui i dolci della tradizione del Natale, panettone e pandoro.

5) Ecco cosa non deve mai mancare. Una tazza con un piattino, un cucchiaino, un coltellino, una forchettina ed un tovagliolo di stoffa sono imprescindibili in un Christmas Tea Party che si rispetti;

6) Quale servizio da tè impiegare? Per questo tipo di ricorrenze si addice la porcellana in stile inglese oppure bianca;

7) Se si vuole, c’è anche il latte. Oltre a tè ed infusi, nell’apposita teiera, si potrebbe anche servire del latte nella lattiera;

8) Lo zucchero. Il tipo più adatto è quello in zollette, da prendere con un cucchiaino;

9) Rispettare sempre e comunque il bon ton: bere la bevanda impugnando la tazza tenendo il dito mignolo rivolto verso il basso;

10) Musica natalizia come sottofondo. Mariah Carey, Michael Bublè, Wham! ma non solo: creare una playlist a tema Natale è l’ideale per passare un “Wonderful Time” cantando, mangiando e sorseggiando un buon tè in compagnia;